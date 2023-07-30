Это когда наступление действительно имеет какие-то результаты.

На сегодняшний день на линии боевого соприкосновения с Украиной сложилась любопытная ситуация: помимо наступательных действий ВСУ на разных её участках параллельно также идёт и наступление ВС РФ на Купянском направлении, где российские войска продолжают развивать пусть и не молниеносное, но всё же методичное и полностью соответствующее логике всей кампании продвижение.

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Согласно официальной опубликованной Минобороны сводке, на вышеуказанном направлении «Западная» группировка войск продолжила наступление в направлении Новосёловского в Луганской Народной Республике. За сутки продвижение в глубину обороны ВСУ составило 300 метров.

На остальных ключевых направлениях линии боевого соприкосновения идёт отражение наступательных действий ВСУ. Минобороны сообщает о нанесении украинским силам тяжелейших ударов с огромным ущербом как в технике, так и в личном составе.

Отметим, что, по подсчётам российского командования, «запала» на проведение наступления у ВСУ хватит примерно до конца августа. Что до наступления в целом, то успеха оно не имеет, о чём уже активно пишут западные СМИ, а также завуалированно и витиевато комментируют украинские политики и представители военно-политического руководства. В частности, гонора у киевских властей заметно поубавилось, а участившиеся террористические атаки, призванные отвлечь внимание внутренней и западной общественности от проблем на реальном поле боя, служат тому прямым доказательством.