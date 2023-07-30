Потому что если враждовать, то это плохо для всех закончится. Это если краткий и ёмкий пересказ.

Позиция бывшего и, возможно, но крайне маловероятно, будущего президента США Дональда Трампа в отношении России всегда была предельно прагматичной, логичной и выражалась справедливым вопросом: «Почему мы не можем быть друзьями?». Причин, по которым между двумя сверхдержавами не должно быть никаких разногласий, вагон и маленькая тележка, но Трамп решил сразу использовать козырь, напомнив о ядерном оружии, коего у России больше, чем у всего коллективного Запада вместе взятого.

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Как справедливо отметил Трамп, такие масштабы даже трудно себе вообразить, поэтому «ладить [с Россией — прим. ред.] — это хорошо».

Трамп считает, что Соединённые Штаты попали в опасную позицию, взяв Украину фактически на содержание и выделяя ей примерно в восемь раз больше финансовых средств, чем европейским союзникам.

Здесь необходимо добавить, что за три постсоветских десятилетия Россия оказалась так сильно вмонтирована в глобальную экономику, что продвигавшие идеи глобализма западные элиты, по всей видимости, даже сами не ожидали масштаба переплетения капиталов, рынков и товарных потоков. Как результат, многие европейские союзники США, последовавшие за Вашингтоном в безумном санкционном конфликте с Россией, оказались в совсем нелепом положении: потеряв циклопический рынок, заместить который в принципе нечем по причине того, что все альтернативные рынки уже давным-давно заняты главным экономическим конкурентом США в лице Китая.