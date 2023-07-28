Вот это миномёт так миномёт.

Сверхтяжёлые самоходные миномёты 2С4 «Тюльпан», запускающие мины калибром 240 миллиметров, активно применяются в рамках специальной военной операции фактически с первых её дней. Поскольку текущий конфликт, по своей сути, определяется артиллерией, её качеством и количеством, то и демонстрировать работу соответствующих систем также необходимо. Не всё же «Ланцеты» да Ка-52 продвигать, в конце концов. Вот Минобороны сегодня и продемонстрировало работу расчёта «Тюльпана» на Авдеевском направлении.

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Итогом работы 240-миллиметрового миномёта стал полностью уничтоженный укрепрайон ВСУ на этом направлении. Как и другие артиллеристы, миномётчики «Тюльпана» работают с корректировщиками, которые наводят миномётный расчёт на цель, а затем дают указания на корректировку огня, если с первого попадания уничтожить объект не удалось.

2С4 «Тюльпан» разработан в середине 1960-х — начале 1970-х и активно производился вплоть до развала СССР. Основная задача, которую решает данный сверхтяжёлый миномёт, — это как раз уничтожение «укрепов», фортификаций, скоплений военной техники и прочего.