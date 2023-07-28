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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине рассказали, сколько ЗРК Patriot нужно стране для прикрытия неба
За ваши деньги — любой каприз. А, ну да.

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Украинская обороноспособность уже давно полностью зависит от поставок вооружений с Запада. Этого статуса в Киеве не стыдятся и не скрывают; даже наоборот — гордятся тем, что «союзники» могут испытывать свои вооружения в условиях реального конфликта. Выпрашивать всё новые и новые вооружения для Украины и вовсе стало нормой, и продолжил развитие этой темы сегодня советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, чтобы обеспечить страну защитой от ракетных ударов, ей требуется 10—12 ЗРК Patriot, в то время как сегодня Украина располагает «всего» двумя комплексами.

Не вполне понятно, что господин Подоляк имеет в виду под «комплексами», но, скорее всего, речь идёт о 10—12 батареях ЗРК Patriot. А в каждую батарею, напомним, входят от 4 до 8 пусковых установок, радиолокационные станции, командный пункт и масса вспомогательного оборудования. Кроме того, Подоляк, скорее всего, лукавит, когда заявляет о наличии на Украине двух систем Patriot — известно о поражении ещё в мае этого года как минимум одной из них в ходе ракетного удара по Киеву с применением гиперзвуковых «Кинжалов».

В целом же Подоляку следует понять, что для прикрытия неба Украине достаточно отбросить в сторону «понты» и гордыню и начать переговорный процесс с Россией. Условия пока ещё терпимые, хотя понятно, что при их выполнении власть в Киеве придётся сменить — их выполнения она попросту политически не переживёт.

#украина #боевые действия #patriot
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