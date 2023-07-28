Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Россия + Вагнер = Свобода»: в африканских странах прошли митинги в поддержку РФ и ЧВК «Вагнер»
Любопытненько, ничего не скажешь.

реклама

Задолго до участия в специальной военной операции, которое затем закончилось сами знаете чем, ЧВК «Вагнер» наводила порядок на африканском континенте, решая проблемы с терроризмом и помогая законным африканским правительствам держать ситуацию под контролем. Слава «вагнеровцев» разлетелась по всему африканскому континенту, поэтому неудивительно, что на фоне проходящего сейчас в Санкт-Петербурге саммита «Россия—Африка», по итогам которого уровень вовлечённости РФ в дела на этом континенте, по всей видимости, будет значительно увеличен, прошли митинги в поддержку как России в целом, так и ЧВК «Вагнер» в частности.

реклама

Жители Мали, Центрально-Африканской Республики, Буркина-Фасо, а также Нигера, где на днях произошёл военный переворот, итогом которого стало свержение прозападного президента, вышли на улицы с транспарантами, на которых написаны слова благодарности России и ЧВК «Вагнер». Некоторые и вовсе ставят знак равенства между свободой и действиями России и «Вагнера» в Африке.

В настоящее время ЧВК «Вагнер» фактически реорганизована и передислоцирована в Беларусь, где, по официальной, но при этом не выдерживающей никакой критики версии, занимается инструкторской работой с бойцами белорусской территориальной обороны. Реальная причина передислокации остаётся тайной за семью печатями. Впоследствии «вагнеровцы», по всей видимости, вернутся в Африку, где продолжат решать проблемы, ставшие следствием влияния западных столиц и капиталов.

рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
22
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
17
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
36
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux
21
Небольшое тестирование в игре GYLT
2
"Экзорцист Ватикана" - краткий обзор фильма
3
"Мощный арсенал" - чем Россия ответит на применение кассетных боеприпасов ВСУ
3
Объединенные Арабские Эмираты вырываются вперед в борьбе с засухой
2
Самые смертоносные и интересные образцы нового иранского вооружения
2
Бронетранспортёры и боевые машины пехоты: эволюция и современное применение
17

Сейчас обсуждают

Дядя Z
15:43
мир на украине,это смерть пиндосовскому впк,а следовательно и всей их стране.Пиндосы ужами извиваются щас,им мир предлагают,а они негодяи отказываются.У пиндосов в впк крутятся большие деньги и что-то...
Путин напомнил представителям африканских стран, что это Украина, США и НАТО отказываются от переговоров с РФ
Виктор Попко
15:40
У меня так и есть - основная 3060Ti, а запасная 1060 на 6 Гб
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
Марк Огатов
15:36
иди потрогай траву чел
DeadP47 - последний бастион лютых фанатов Xbox
Vorvort
15:28
Я посмотрю на твою логику когда карта сгорит а новая будет стоить 150К. 😂
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
Зайцев Леонид
15:22
Когда DP стал "современному и по нормальному?"
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
Дядя Z
15:20
на эти сказки про нелепые ошибки,бриты никого не купят в минобороны России.В штабах минобороны сидят люди,выросшие,учившиеся и жившие в СССР и ты их сказками про ошибки,тут не возьмёшь.И кстати Путин,...
Британия по ошибке передала секретные военные документы союзнику России Мали, а не США
Academic
15:18
Автор, ну зачем так нагло врать? У тебя совесть есть? Телевизор Xiaomi Redmi Smart TV A55, цена - 34 тысячи рублей. https://xiaomi-on.ru/televizory-xiaomi/xiaomi-redmi-tv/televizor-xiaomi-redmi-tv-a5...
Redmi выпустила 55-дюймовый 4К-телевизор за 200$
Шершарен из Шапшеронска
15:16
можешь прям сейчас вещички собирать и валить, а то вдруг не успеем тебе сообщить радостную новость
В Беларуси заметили 13-ю колонну ЧВК "Вагнер" - военная техника с украинским номером на машине
Дядя Z
15:13
в аллигаторные клещи,попала клещеевка
Российские «Аллигаторы» КА-52 нанесли массированные удары по батальону ВСУ «Ярость» в Клещеевке
Alex TOPMAN
15:10
Баян (про "мат.плате - я тут теперь главная").
GeForce RTX 5090 выйдет в 2025г – 24 Гб GDDR7 32 Гбит/с и 512-битная шина на скорости 2 Тбит/с
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем