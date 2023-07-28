Любопытненько, ничего не скажешь.

Задолго до участия в специальной военной операции, которое затем закончилось сами знаете чем, ЧВК «Вагнер» наводила порядок на африканском континенте, решая проблемы с терроризмом и помогая законным африканским правительствам держать ситуацию под контролем. Слава «вагнеровцев» разлетелась по всему африканскому континенту, поэтому неудивительно, что на фоне проходящего сейчас в Санкт-Петербурге саммита «Россия—Африка», по итогам которого уровень вовлечённости РФ в дела на этом континенте, по всей видимости, будет значительно увеличен, прошли митинги в поддержку как России в целом, так и ЧВК «Вагнер» в частности.

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Жители Мали, Центрально-Африканской Республики, Буркина-Фасо, а также Нигера, где на днях произошёл военный переворот, итогом которого стало свержение прозападного президента, вышли на улицы с транспарантами, на которых написаны слова благодарности России и ЧВК «Вагнер». Некоторые и вовсе ставят знак равенства между свободой и действиями России и «Вагнера» в Африке.

В настоящее время ЧВК «Вагнер» фактически реорганизована и передислоцирована в Беларусь, где, по официальной, но при этом не выдерживающей никакой критики версии, занимается инструкторской работой с бойцами белорусской территориальной обороны. Реальная причина передислокации остаётся тайной за семью печатями. Впоследствии «вагнеровцы», по всей видимости, вернутся в Африку, где продолжат решать проблемы, ставшие следствием влияния западных столиц и капиталов.