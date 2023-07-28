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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин напомнил представителям африканских стран, что это Украина, США и НАТО отказываются от переговоров с РФ
Что, собственно, истина в последней инстанции.

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Саммит «Россия—Африка», которым Москва демонстрирует готовность не только возвращать, но и расширять утраченные за постсоветский период позиции на этом континенте, проходит в непростое время: Россия ведёт активные боевые действия, интенсивность которых уступает разве что Второй мировой войне, а в мире параллельно стремительно рушится старый навязанный за океаном миропорядок, основанный на «правилах».

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Ведение боевых действий, какая бы у них ни была причина — это, всё-таки, всегда одна большая трагедия, а также извечный вопрос моральной составляющей этого процесса, вот прибывшие в Санкт-Петербург африканские лидеры и выразили надежду на дипломатическое урегулирование конфликта. На что президент России Владимир Путин заявил, что и Украина, и США, и НАТО отказываются от переговоров с Россией по конфликту.

Дополнительно глава государства напомнил, что в основе конфликта — угрозы безопасности России со стороны США и НАТО, активно осваивающих территорию Украины.

Необходимо отметить, что на Украине любые переговоры с РФ и вовсе официально запрещены — соответствующий закон в стране был принят ещё в прошлом году. Впрочем, всё большему количеству людей и государств в целом становится понятно, что если переговоры по Украине и будут, то без участия Украины. Её мнение в данном вопросе мало кого интересует, да и повлиять на происходящее она, учитывая полностью дотационный статус экономики и армии, самостоятельно тоже никак не в состоянии.

#россия #политика
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Дядя Z
15:43
мир на украине,это смерть пиндосовскому впк,а следовательно и всей их стране.Пиндосы ужами извиваются щас,им мир предлагают,а они негодяи отказываются.У пиндосов в впк крутятся большие деньги и что-то...
Путин напомнил представителям африканских стран, что это Украина, США и НАТО отказываются от переговоров с РФ
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