Об этом сообщает сравнительно авторитетное издание Politico.

Издание Politico, которое совмещает в себе некий здоровый (в реалиях Запада, конечно же) баланс реализма и сочувствия Украине, чем и заслужило авторитет по обе стороны этого конфликта, со ссылкой на осведомлённые источники сообщило о том, что первые американские танки M1 Abrams прибудут на Украину в сентябре.

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По плану, который озвучили собеседники Politico, партия танков сначала прибудет в Германию, где они пройдут финальные этапы технической подготовки, после чего на следующий месяц, то есть, в сентябре, будут отправлены на Украину.

Напомним, что в начале этого года США согласились передать Украине 31 танк M1 Abrams. Правда, затем Вашингтон начал потихоньку давать заднюю, рассказывая сказки про «секретную броню», необходимость производства для Украины танков с нуля и прочее. Похоже, если донесение издания Politico верно, то в США в очередной раз переобулись и всё же решились на эскалацию.

Насколько появление «Абрамсов» повлияет на конфликт, и повлияет ли вовсе, сказать трудно. Военные эксперты справедливо считают, что 31 танк в реалиях нынешнего конфликта на Украине — это ничто (такое количество танков ВСУ теряют за сутки активного наступления). Кроме того, M1 Abrams никогда не участвовали в конфликте против равного или превосходящего по силам и возможностям соперника, так что живучесть этих машин в условиях реального современного общевойскового боя — это ещё тайна за семью печатями. Впрочем, киевские власти гордятся статусом Украины как испытательного полигона, вот американцы и испытают на нём свои танки, как цинично, ужасно и правдиво это бы ни звучало.