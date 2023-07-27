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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия построит в Уганде атомную электростанцию
Разговоры об этом начались ещё пять лет назад, сейчас реализация задачи приблизилась.

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Сейчас в Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия-Африка», в рамках которого многое было сказано о развитии отношений между Россией и потенциально важными государствами этого континента. Восстанавливать своё влияние в Африке необходимо, и лучше всего это делать по советской и китайской модели — через инфраструктурные проекты. Об одном из таких масштабных инфраструктурных проектов поведал сегодня президент Уганды Йовери Кагута Мусевени.

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По словам Мусевени, Россия и Уганда заключили соглашение о строительстве атомной электростанции для выработки электроэнергии для нужд страны. Вместе с тем угандийский лидер заявил о готовности страны к сотрудничеству с Россией в деле производства электробатарей: Уганда богата литием, редкоземельными металлами и многими важными элементами и минералами.

Разговоры о том, что Уганде необходима атомная электростанция, поднимались ещё в 2018 году. Вполне естественно, что за столь серьёзным инфраструктурным проектом Уганда обратилась именно к РФ, являющейся абсолютным и бесспорным мировым лидером в атомной отрасли как по количеству сооружаемых атомных энергоблоков, так и по их эффективности и степени защищённости.

В любом случае, пока что только заключено соответствующее соглашение. Дальше — выбор стройплощадки и длительное многолетнее строительство вкупе с обучением персонала.

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