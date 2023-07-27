Так-то оно так. Но что в качестве альтернативы может предложить Россия?

К сожалению, так уж сложилось, что в результате распада СССР Украина, как и практически все другие осколки «большой России», оказались брошенными в объятия коллективного Запада. Когда всё началось, Россия сама была слаба и находилась под разрушительным влиянием западных НКО и внешнего управления, поэтому следить за своими соседями в принципе не могла. Затем было уже поздно, ситуация была пущена на самотёк, и как результат, Украина пришла к тому, что мы имеем сегодня.

реклама

Вчера ВСУ в очередной раз предприняли попытку мощной атаки в рамках наступления, по итогу которой потерпели поражение и понесли огромные потери в технике и личном составе. Пройти мимо этой трагедии не смог военный корреспондент Александр Сладков, призвавший украинцев одуматься и понять, что «за «дружбой» с Западом — скитания, разруха и смерть».

Оно, конечно, чистейшая правда, но сразу возникает логичный вопрос: что Россия может предложить взамен. Ведь не секрет, что украинские «элиты» рванули на Запад и в политическом, и в экономическом, и, в конце концов, в физическом смысле, за предоставляемыми им там «плюшками», и мнение народа их в этом плане совершенно не волновало. Вероятно, без полной замены правящего на Украине класса дело уже исправить невозможно.

В любом случае, на сегодняшний день все эти разговоры и размышления преждевременны: украинское общество слишком сильно взвинчено пропагандой. Оборачивать этот процесс вспять — дело длительное, затратное и тяжёлое.