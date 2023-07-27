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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведчук считает, что Украина сможет «всё преодолеть» только объединившись с Россией и Беларусью
Вопрос на засыпку: а России и Беларуси это зачем?

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Распад СССР не просто так считается в высшем политическом руководстве России крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Всё, что сейчас происходит — есть следствие развала государства на 15 осколков разной степени успешности. К сожалению, Украина поддалась идее «самостийности», хотя предельно очевидно, что ни один из осколков СССР, кроме, собственно, России, быть «самостийным» не может по определению: все так или иначе зависят от общих рынков сбыта, общей системы обороны и общей истории, наконец. О том, что будущее Украины может быть только в объединении с РФ и Беларусью, сегодня заявил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

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По словам Медведчука, «всё преодолеть» и пойти по пути процветания, развития и силы Украина сможет только после принятия «православно-славянских ценностей». Это, утверждает Медведчук, подтверждено историей на протяжении многих веков, и если Украина собирается «смело ответить на вызовы современности», то ей нужно вновь собрать воедино всё то, что объединяет россиян, белорусов и украинцев.

Медведчук при этом реалистично смотрит на текущую ситуацию, справедливо отмечая, что сегодня вышеуказанный сценарий «кажется маловероятным». Но иного пути для Украины, добавил политик, попросту не существует.

Несмотря на то, что Медведчук как политическая фигура крайне неоднозначен, но рациональное зерно в его словах, безусловно, есть. Вопрос лишь в том, как сильно затянется текущий конфликт, сколь чудовищными будут масштабы разрушений на Украине, и нужно ли России будет взваливать себе на плечи такое тяжелейшее бремя ради некой высшей цели. Примитивная экономическая логика говорит, что нет, но если мыслить шире, то выяснится, что и у России другого выхода-то и нет.

#россия #украина #политика
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