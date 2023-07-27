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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Видео: Ка-52 «Аллигатор» с помощью управляемой ракеты поразил танк ВСУ
Ежедневная напряжённая работа продолжается.

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Наиболее популярной военной техникой, применяемой в зоне специальной военной операции, наверное, можно назвать вертолёт Ка-52 «Аллигатор», дрон-камикадзе «Ланцет» и танк Т-90М «Прорыв». Все они каждый день выполняют боевые задачи, и сегодня не исключение: в данном материале речь пойдёт об очередном ударе Ка-52 управляемой ракетой по бронетехнике ВСУ — в данном случае по танку.

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На каком направлении линии боевого соприкосновения снимался данный ролик, не уточняется, да и не особо это важно. Важно то, что изматывание систем ПВО Украины, доставшихся ей в наследство от СССР/России и переданных с Запада, достигло уровня, при котором авиация может активно отрабатывать по целям на земле.

Согласно озвученной Путиным информации, примерно 30 % всех потерь ВСУ в технике в ходе так называемого контрнаступления наносит именно авиация, и в значительной степени — вертолёты Ка-52.

#россия #украина #боевые действия #авиация #военная авиация #ка-52 #ка-52 "аллигатор" #вертолёты
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