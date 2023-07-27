Что всё равно очень много.

Самая болезненная тема любого вооружённого конфликта — это потери которые несут стороны этого конфликта. Учитывая, что перед нами конфликт на истощение, в котором Россия «играет» от активной обороны, а Украина бросает все имеющиеся силы ради громких заголовков в СМИ, логично предположить, что российские потери на порядок ниже украинских. Так оно, в общем-то, и есть; по крайней мере, по информации, которую сегодня озвучил президент РФ Владимир Путин в рамках саммита «Россия-Африка».

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По словам Путина, с украинской стороны активизировались боевые действия на Запорожском направлении: в атаку были брошены значительные силы с большим количеством бронетехники. Очередная попытка наступления была отражена, и в её ходе стороны, естественно, понесли потери. Согласно озвученному Путиным соотношению потерь, ВС РФ в ходе отражения этой масштабной атаки понесли в 10 с лишним раз меньше потерь, чем наступавшая группировка ВСУ.

Ни на одном из участков линии боевого соприкосновения ВСУ, по словам Путина, успеха не имеют. Слова, необходимо добавить, подтверждаются кадрами с передовой и статичностью линии боевого соприкосновения на тех участках, куда пытаются прорваться ВСУ. Кое-где наступление идёт, и идёт успешно, но есть один нюанс: его проводят ВС РФ. Но об этом в следующей заметке.