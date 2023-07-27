И это, повторяем, только то, что попадает в Сеть.

Хотя квазивоенные публичные лица порой с непонятной целью любят закатывать истерики касательно нехватки средств поражения в войсках на передовой, но реальность демонстрирует совершенно иную картинку. Например, дроны-камикадзе «Ланцет», которых, по словам этих квазивоенных, на линии боевого соприкосновения якобы жёсткая нехватка, каждый день генерируют по несколько только попадающих в Сеть кадров поражения техники противника. Сегодня, например, достоянием общественности стали кадры с поражением очередного танка Leopard 2 на Запорожском направлении.

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Как оно часто бывает по итогам отрабатывания «Ланцета» по бронетехнике, попадание барражирующего боеприпаса вызвало воспламенение боекомплекта, в результате чего из танка повалил белый дым. Необходимо понимать, что конкретно этот танк уже был брошен экипажем вследствие провальных наступательных действий — «Ланцет» лишь его добил.

На данном этапе неизвестно, захвачен ли хотя бы один Leopard 2 российской армией с целью его дальнейшего демонстрации на выставках или в музее. Судя по тому, что брошенную технику предпочитают добить, такой цели перед российскими войсками даже не поставлено.