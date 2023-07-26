Завязывали бы уже с этим абсурдом, в конце концов.

Очередным «чудо-оружием» на службе ВСУ должны стать истребители F-16. Сроки передачи данных истребителей пока либо вовсе не обсуждаются, либо оговариваются в крайне размытых формулировках. Причины вполне ясны: если имевшийся у Украины авиационный флот плюс все те самолёты, что были ей переданы из стран Восточной Европы, не изменили вектор движения конфликта, а лишь его замедлили, то почему что-то должно измениться с прибытием F-16, которые, в общем-то, росвесники тех самолётов, которые Украина массово утратила за время боевых действий.

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Вот и в Белом доме пока забалтывают вопрос с передачей F-16, заявляя, что план по подготовке украинских пилотов их управлению имеется, но сроки его начала, масштабы и локации — всё это пока прорабатывается. Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, конкретный «день на календаре» он показать не может.

Следует вспомнить, что перспектива передачи F-16 Украине в США видится заведомо провальной, о чём открыто заявляет высшее военное руководство страны. Дело в том, что поставить Киеву столько самолётов, чтобы они действительно как-то повлияли на исход конфликта, Запад не может в принципе: для этого необходимо передать не меньше тысячи единиц авиационной техники, не считая обучения лётчиков, технического персонала, боекомплекта, и уж совсем не касаясь темы площадок, на которых эти воздушные армии будут размещаться.