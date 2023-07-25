И никого на Украине это не смущает.

Состояние, в котором находится украинская экономика, завидным даже при всём желании не назовёшь. Регионы-доноры украинской экономики теперь находятся под контролем России, один из последних источников дохода — портовая инфраструктура, через которую вывозилась продукция украинского АПК, активно уничтожается, а само государство существует только на западные финансовые вливания. Вот и сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении в пользу Украины полутора миллиардов евро «макрофинансовой помощи».

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Выделенные средства, в теории, должны пойти на «поддержание государства в рабочем состоянии» и «восстановление инфраструктуры». Иными словами, Украина неофициально является одним из членов ЕС, функционеры которого готовы распоряжаться чужими деньгами так, как им заблагорассудится.

На этом «транше» дело не закончится: фон дер Ляйен пообещала, что будут и другие пакеты «макрофинансовой» помощи. Дополнительно глава ЕК «решительно осудила» российские удары по украинским зернохранилищам и экспортной инфраструктуре, забыв при этом, как оно водится в странах коллективного Запада, упомянуть о том, что в случившемся виноват в первую очередь ЕС, который не исполнял требования РФ в рамках «зерновой сделки» и, более того, покрывал Украину с её использованием «сделки» с целью милитаризации портовых городов.