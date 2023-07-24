Ответ на ответ, получается.

Факт методичного и хладнокровного уничтожения Россией украинской черноморской инфраструктуры, которая под прикрытием «зерновой сделки» использовалась для складирования различных вооружений, совершенно справедливо расстраивает киевское руководство: страна лишилась одного из последних источников дохода, тем самым всё сильнее вешаясь на шею коллективному Западу, которому и так уже от такой нагрузки тяжело дышать.

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Тема утраты «зерновой инфраструктуры» обсуждалась сегодня на заседании Ставки в Киеве, по итогам которой Зеленский расщедрился на несколько коротких комментариев. По словам президента Украины, в рамках Ставки обсуждался ответ Киева на «варварские» российские удары по зерновой инфраструктуре, а также вопрос разблокировки Чёрного моря и зернового коридора.

Проще говоря, Украина вознамерилась отвечать на ответ, пытаясь, словно избалованный ребёнок, оставить за собой последнее слово. Важно понимать, что «зерновая сделка» просуществовала целый год исключительно по доброй воле России, в то время как Украина пользовалась ситуацией, нашпиговывая портовые города вооружениями. Теперь этот процесс оборачивается вспять, и махать кулаками после драки — лишнее.