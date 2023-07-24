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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Ford анонсировал коммерческие автомобили Transit и E-Transit 2024 модельного года
Основные изменения — внутри.

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Компания Ford представила на европейском рынке обновлённые коммерческие автомобили Transit и E-Transit, в продажу они должны поступить в будущем году. Самые актуальные версии машин получили набор уникальных опций, улучшенное шасси и восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

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Зато экстерьер следующих Transit и E-Transit не сильно отличается от автомобилей предыдущего поколения, но внутри изменения есть. Так, например, появилась фирменная мультимедиа система SYNK 4 с 8-дюймовым цифровой панелью приборов и 12-дюймовым тачскрином. Коммерческие автомобили также получили новый 5G-модем Ford, который будет обеспечивать невероятно быстрое подключение к интеллектуальным технологиям с поддержкой самостоятельного беспроводного обновления ПО Ford Power-Up без поездки к дилеру.

Ещё одна уникальная «фишка» моделей Transit 2024 года — функция Delivery Assist, которая будет по умолчанию установлена на Transit и E-Transit с длинной колёсной базой и автоматической коробкой передач. Система будет автоматически глушить двигатель при переходе в режим парковки, включать аварийную сигнализацию и блокировать все двери (которые не нужны для выхода из кабины и доступа к посылкам). Предполагается, что Delivery Assist поможет автоматизировать рутинные задачи для водителей, которые совершают до 150 разгрузок в день, экономя по 20 секунд на каждой доставке.

Приём заказов на Ford Transit и E-Transit 2024 модельного года откроется в Европе уже в июле. Старт производства намечен на 2024 год, первые поставки покупателям начнутся следующим летом. Производитель также упомянул, что переднеприводные фургоны получили 16-дюймовые диски с другим дизайном и новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, которая увеличивает их максимальную грузоподъёмность.

#автомобили
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