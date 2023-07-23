В самом деле — что им там делать?

Президент Франции Эмманюэль Макрон очень стремился попасть на саммит БРИКС, чтобы, по всей видимости, проработать с представителями стран глобального Юга хоть какой-то «съезд» с той ситуации, в которой обнаружил себя коллективный Запад. Но на августовском саммите группы БРИКС не будет ни Макрона, ни других представителей западных государств. О том, что ЮАР как принимающая в августе саммит БРИКС сторона приглашения лидерам западных стран не разослала, сообщил новостной портал News 24, ссылающийся на представителя Южно-Африканской республики в БРИКС Анила Суклала.

реклама

Согласно имеющимся сведениям, на саммит БРИКС были приглашены представители 69 государств так называемого глобального Юга, включая лидеров 54 африканских государств.

Следует понимать, что БРИКС сейчас набирает мощь, а вступить в данное экономико-политическое объединение стремятся десятки государств, включая страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-восточной Азии.

Саммит БРИКС пройдёт с 22 по 24 августа. Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.