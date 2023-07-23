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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: Власти ЮАР не пригласили Макрона и других западных лидеров на саммит БРИКС в августе
В самом деле — что им там делать?

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Президент Франции Эмманюэль Макрон очень стремился попасть на саммит БРИКС, чтобы, по всей видимости, проработать с представителями стран глобального Юга хоть какой-то «съезд» с той ситуации, в которой обнаружил себя коллективный Запад. Но на августовском саммите группы БРИКС не будет ни Макрона, ни других представителей западных государств. О том, что ЮАР как принимающая в августе саммит БРИКС сторона приглашения лидерам западных стран не разослала, сообщил новостной портал News 24, ссылающийся на представителя Южно-Африканской республики в БРИКС Анила Суклала.

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Согласно имеющимся сведениям, на саммит БРИКС были приглашены представители 69 государств так называемого глобального Юга, включая лидеров 54 африканских государств.

Следует понимать, что БРИКС сейчас набирает мощь, а вступить в данное экономико-политическое объединение стремятся десятки государств, включая страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-восточной Азии.

Саммит БРИКС пройдёт с 22 по 24 августа. Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

#политика #брикс
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