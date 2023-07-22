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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп назвал «полнейшим безумием» даже мысль о приёме Украины в НАТО
Как же Дональд Фредович прав. Тут и ни убавить, ни прибавить.

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Будучи одним из немногих рациональных представителей американского истеблишмента, бывший и, возможно, будущий президент США Дональд Трамп выстраивает свою предвыборную кампанию, как это обычно бывает, на оппозиции действующей администрации. Поскольку огромное внимание текущей администрации Белого дома и кружащего вокруг неё класса политических «ястребов» приковано к Украине и конфронтации с Россией, Трамп регулярно критикует все действия, направленные на раскручивание этого маховика эскалации.

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Кандидат в президенты США не стесняется в формулировках, и вот, сегодня прокомментировал витающие в головах многих политиков идеи о приёме Украины в НАТО. По мнению Трампа, даже допускать такую мысль «в это время» — это «полнейшее безумие». Трамп заявляет, что своими действиями нынешняя американская администрация, идущая на путь опаснейшей конфронтации с Россией и Китаем, может втянуть США в Третью мировую войну.

Действующее руководство страны Трамп совершенно справедливо назвал некомпетентным. На самом же деле, конечно, никто принимать Украину в НАТО не собирался и не собирается. В противном случае, это было бы сделано ещё в 2008 году. Пока что же киевские власти отлично отрабатывают свою роль прокси.

#россия #украина #сша #политика #нато
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