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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ВСУ высоко оценили возможности британских танков Challenger 2
А что, в бою они уже поучаствовали, чтобы такие выводы делать?

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В начале этого года Британия передала Украине примерно полтора десятка танков Challenger 2. Это не секрет. Как не является секретом и тот факт, что в реальных боевых действиях в реалиях конфликта на Украине эти танки пока даже близко к линии боевого соприкосновения замечены не были. Тем не менее, по причине, связанной исключительно с медийной необходимостью нахваливать западную помощь, благодаря которой Украина вообще до сих пор сопротивляется, танки Challenger 2 уже засыпали комплиментами.

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Так, украинская пресса смакует комментарии пресс-службы командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, из которых следует, что Challenger 2 понравились десантникам: британские танки продемонстрировали «высокий уровень проходимости, маневренность и хорошую боевую мощь». При этом в ДШВ ВСУ отметили, что впечатления «замечательные» как на учениях, так и «в действии». О каком-таком «действии» говорят украинские военные, непонятно.

Собственно, реальное боевое применение Challenger 2 против оппонента с немыслимыми возможностями и станет единственным имеющим значение испытанием данного танка. Танки Leopard 2 свои качества уже продемонстрировали, и их увидел весь мир, теперь очередь Challenger 2. Напомним, что передать Украине свои танки M1 Abrams намеревался и Пентагон, но пока что это весьма отдалённая перспектива. Возможно, чем больше с поля боя будет поступать кадров с уничтоженными танками западного образца, тем более отдалённой будет становиться перспектива передачи M1 Abrams.

#украина #боевые действия #танки #challenger 2
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