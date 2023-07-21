Здесь главное (для Зеленского), чтобы Россия после таких слов не заявила о необходимости «нейтрализации» некоторых физических лиц.

Из Киева всё чаще начинают звучать заявления, которые можно охарактеризовать как символы полного отчаяния от осознания реальности. Оно и немудрено: «контрнаступление» если имеет успех, то только с приставкой «контр», второй подрыв Крымского моста если к чему-то и привёл, то к полному уничтожению портовой инфраструктуры Украины, благодаря которой страна вывозила зерна примерно на полмиллиарда долларов в месяц, а сама Украина при всём этом полностью находится на западном аппарате искусственного жизнеобеспечения. Вот и сегодня из Киева устами президента Зеленского прозвучал опасный тезис.

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По словам Зеленского, Крымский мост является украинской целью. А каждая цель, несущая «не мир, а войну», по мнению украинского президента, «должна быть нейтрализована».

С какой целью Зеленский делает такие заявления, с одной стороны, понятно: необходимо подбадривать внутреннюю аудиторию. С другой же стороны, страшно даже представлять себе российский ответ в случае реального, критического и долгосрочного (на год и более) повреждения Крымского моста. Ведь важно помнить, что в ответ на удары по Крымскому мосту, которые лишь частично нарушили его работоспособность, Россия сначала прошлой осенью «вынесла» половину всей электрогенерации Украины, а несколько дней назад начала массированную компанию по выведению из строя портовой инфраструктуры Украины, являющейся для Киева ключевым источником валютных поступлений.