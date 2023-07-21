А как же разговоры про инфантилизм и то, что детям в армии не место?

С прошлого года в российской армии начались важные и нужные преобразования: создаются новые военные округа, постепенно до полутора миллионов человек увеличивается численность вооружённых сил, ну а нижнюю/верхнюю границы возраста призыва должны были поэтапно поднять с 18/27 лет до 21/30 лет. Ключевое слово — должно были.

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Как сегодня сообщил журналистам глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, во втором чтении законопроект о повышении призывного возраста предусматривает изменение только верхней границы — до 30 лет. Нижняя граница при этом останется равной 18 годам. По мнению Картаполова, «очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет».

Изначально предполагалось, что ключевым является именно решение о поэтапном поднятии нижней планки призывного возраста до 21 года. По замыслу, такое решение позволило бы гражданам уже успеть получить образование без необходимости каждый год бегать в военкомат, получая отсрочку. Кроме того, многие психологи совершенно справедливо считают, что новые поколения молодёжи отличаются инфантильностью, и призывать в армию вчерашних детей нецелесообразно. Что ж, по всей видимости, здравая идея как всегда пошла прахом, и теперь очевидно, что законопроект необходимо снова дорабатывать, учитывая объективную реальность.