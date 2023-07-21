Удар наносился «Калибрами».

После того как портовые города Украины перестали находиться под защитой «зерновой сделки», которой Киев в наглую пользовался с военных целях, наращивая военный потенциал именно в этом районе страны, российские ракеты и дроны обрушились на Одессу и Николаев, навёрстывая упущенное в связи с обязательствами по «зерновой сделке». Четвёртый день наносились удары, и вот, сегодня Минобороны сообщило о том, целями последних ударов стали объекты, использовавшиеся для подготовки террористических актов против России.

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Согласно сведениям МО РФ, в локациях, по которым были нанесены удары, производились накапливались ударные беспилотники, участвовавшие в том числе в попытках атак по российской инфраструктуре в том же Крыму.

Грохотало сегодня ночью и утром очень серьёзно, и, согласно сводке Минобороны, все назначенные для ударов объекты были поражены, а сама цель удара была достигнута. Хотя официально цель удара не называется, но догадаться нетрудно: ликвидация военной инфраструктуры лишает противника того или иного вида военного потенциала. И делать это, безусловно, надо: регулярно и методично.