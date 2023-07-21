Некогда Стрелков был видным военным деятелем в ходе конфликта на Донбассе.

Занимавший в своё время пост министра обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) после своего ухода из зоны боевых действий на Украине, которые, вопреки расхожему, особенно в странах коллективного Запада мнению, начались вовсе не в феврале 2022-го, а весной—летом 2014-го, стал нередко позволять себе заявления, которые слабо соотносятся с российским правовым полем.

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По какой-то причине личность Гиркина власти не особо интересовала, но теперь чаша терпения переполнилась: сегодня днём супруга Гиркина сообщила о его аресте, а теперь соответствующую информацию подтвердил Мещанский суд Москвы в комментарии для прессы. Согласно решению суда, Гиркин обвиняется в публичных призывах к экстремистским действиям и заключён под стражу до 18 сентября.

Защита Гиркина заявила, что будет обжаловать приговор. Сам обвиняемый свою вину отрицает. По вменяемой Гиркину статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.