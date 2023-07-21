Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Московский суд арестовал Игоря Стрелкова (Гиркина) по обвинению в призывах к экстремизму
Некогда Стрелков был видным военным деятелем в ходе конфликта на Донбассе.

реклама

Занимавший в своё время пост министра обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) после своего ухода из зоны боевых действий на Украине, которые, вопреки расхожему, особенно в странах коллективного Запада мнению, начались вовсе не в феврале 2022-го, а весной—летом 2014-го, стал нередко позволять себе заявления, которые слабо соотносятся с российским правовым полем.

реклама

По какой-то причине личность Гиркина власти не особо интересовала, но теперь чаша терпения переполнилась: сегодня днём супруга Гиркина сообщила о его аресте, а теперь соответствующую информацию подтвердил Мещанский суд Москвы в комментарии для прессы. Согласно решению суда, Гиркин обвиняется в публичных призывах к экстремистским действиям и заключён под стражу до 18 сентября.

Защита Гиркина заявила, что будет обжаловать приговор. Сам обвиняемый свою вину отрицает. По вменяемой Гиркину статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

#россия #политика
рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Белом доме заявили, что истребители F-16 не изменят для Украины ситуацию на поле боя
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам хранения и запуска ударных БПЛА ВСУ
Глава концерна Rheinmetall вознамерился прикрывать готовящийся к постройке на Украине завод с помощью систем ПВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как применение Украиной снарядов с обеднённым ураном бронепробитием 800 мм поменяет ход конфликта
94
На Западе оценили начало строительства в России новых модификаций Су-75 Checkmate
16
Украина ответила России на предупреждение о судоходстве в Чёрном море
8
Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
64
Купил игровой 2k монитор Gnef N2749IPS - топ за свои деньги
15
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
55
Перспективный турецкий ударный беспилотник "Raider" будет охранять пески Ближнего Востока
2
Разбираемся, имел ли место вакцинный геноцид в пандемию COVID-19 и есть ли виновные в этом
15
Очень краткое тестирование в игре Forever Skies
5
Прикидываю оптимальный компьютер за 90000 рублей из нового железа с Алиэкспресс
4

Сейчас обсуждают

Pilat2009
21:07
Тогда у них армия призывная была.Да,и опыт той войны они проанализировали
Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
Pilat2009
21:03
У России ни денег нет на массовое перевооружение,ни комплектующих.С какого такого перепугу самолет стоит намного меньше китайца?У нас что,раб сила дешевле?
Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
Константин Бородаенко
21:03
За этот высер ещё деньги платят?)) Хоть ты ТТХ всех перечисленных аппаратов предоставил для сравнения, а то написал как школьник сочинение 7го класса... Хотя бы бюджет написал что и почём обойдется))
Китай в 2023 году построит свыше 120 стелс-истребителей 5-го поколения J-20, а США всего 48 F-35
DonCarleone
21:02
А бомбу ФАБ 9000 они чем сбивать будут? дырявый патриот уже все видели...
Глава концерна Rheinmetall вознамерился прикрывать готовящийся к постройке на Украине завод с помощью систем ПВО
Александр Иванов
21:01
🤔Вот когда перестанет считаться Украинской территорией, тогда и стройте, (если дадут) а сейчас ВЫ сильно поторопились😨
Глава Rheinmetall заявил, что не боится ракет РФ и намерен выпускать в Украине танки KF51 Panther
От LoL до KeK один шаг
20:58
Ммм... этот незабываемый запах жженого палита...
Собираем идеальный игровой компьютер для любителя «железа» от AMD — дешевле и быстрее Intel
Spike Rus
20:57
Конечно пойдут на любые риски. Не Кулеба, или его приближенные, будут свои *опами рисковать, а какие то болванчики. Рискнуть одним ржавым кораблем или рискнуть сухогрузом. Первое не жалко, само потоне...
В Украине заявили о готовности пойти на любые риски для возобновления экспорта зерна без России
Анна Невская
20:50
при этом кинжал еще и баллистический. тобишь они сбивали сразу пачками баллистические кинжалы со скоростью 10-12 тысяч кмч, а крылатый оникс в 2,5-3 тысячи сбить не могут.
В Киеве признали беспомощность украинской ПВО перед российскими ракетами «Оникс»
Джон Ренбо
20:49
Грфика на уровне игр 15 летней давности. Да даже КС ГО выглядит в разы лучше.
Очень краткое тестирование в игре Forever Skies
hiveliberty
20:47
> Проект носит кодовое название Ajax Их не смущает, что в мире Ajax - "Asynchronous Javascript and XML" ?) Небось, запатентуют своё кодовое название и скажут всем разработчкам на JS дань платить за и...
Apple готовит собственного чат-бота на основе искусственного интеллекта - кодовое название Ajax
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем