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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Госдума установила единую ставку НДФЛ в 13-15% для фрилансеров и работающих удалённо сотрудников компаний
Соответствующий закон принят.

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Госдума приняла в третьем чтении закон о реализации основных направлений налоговой и денежно-кредитной политики. Он также определяет ставку НДФЛ для сотрудников, работающих на удалёнке и фрилансеров. Так, с 1 января будущего года российские компании обязаны будут взымать со своих «удалёнщиков» НДФЛ по базовой ставке в 13-15 %. Причём, данное решение останется актуальным даже в том случае, если такие сотрудники компаний утратят налоговое резидентство России.

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В документе прописано, что такие же ставки будут применяться с 2025 года в отношении гонораров фрилансеров за работы и услуги, выполненные с использованием доменных имён и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, а также «размещённых в РФ комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем». Оплата налога требуется, если получатель является российском налоговым резидентом, либо же если ему перечисляют вознаграждение на счёт в российском банке. Также оплата налога актуальна, если выплата исходит от российских организаций, ИП и обособленных подразделений иностранных структур в РФ.

Напомним, сейчас в РФ граждане должны сами уплачивать НДФЛ в случае, если в трудовом договоре или дополнительном соглашении есть пункт о дистанционной занятости за рубежом. До того момента, как гражданин перестаёт быть налоговым резидентом России, он платит 13-15 % в российский бюджет. Если в трудовом договоре нет упоминания о работе за границей, то действуют общие правила: работодатель поначалу удерживает из доходов сотрудника 13–15% НДФЛ, а после утраты налогового резидентства РФ — 30%.

#ндфл
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