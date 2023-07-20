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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили, что истребители F-16 не изменят для Украины ситуацию на поле боя
При этом рассчитывают, что первые истребители поставят Киеву до конца 2023 года.

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Много бессмысленных споров было проведено между защитниками и противниками идеи передачи Украине американских истребителей четвёртого поколения F-16. Защитники этой идеи, не утруждаясь построением логических связей, свято верят в то, что это очередное «чудо-оружие», которое вот теперь-то точно (уже в дцатый раз) изменит правила «игры» на поле боя.

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Противники передачи F-16 совершенно справедливо отмечают, что данные истребители не то что не повысят боеспособность ВСУ, а наоборот — станут для них проблемой. Кроме того, поставить истребители в том количестве, которое способно хоть как-то повлиять на боевые действия, коллективный Запад в принципе не способен: для этого нет ни инфраструктуры, ни обученного технического персонала, ни банально аэродромов, на которых всё это великолепие можно было бы размещать. И вот, о том, что F-16 сами по себе не изменят для Украины ситуацию на поле боя, сегодня заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По мнению Кирби, то, что сейчас действительно необходимо Украине, это артиллерия, снаряды, системы ПВО, танки и другая бронетехника. Тем не менее, F-16 Киеву всё же собираются передать, и произойдёт это, по словам Кирби, «вероятно», до конца текущего года.

Между тем в Киеве на фоне провала «контрнаступления» уже опять открыто обвиняют своих спонсоров из коллективного Запада, благодаря которым, на минуточку, вообще до сих пор имеют возможность сопротивляться, изображая из себя субъектов мировой политики, в недостаточной материальной поддержке: дескать, и танков мало, и авиацию не передают, и снарядов не хватает. В общем, идёт классическое перекладывание проблемы с больной головы на здоровую. Тем временем решение для Украины только одно: переговоры с РФ, пока этот уходящий поезд ещё безнадёжно не отдалился от станции.

#россия #украина #сша #боевые действия #авиация #f-16 #истребители #военная авиация
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