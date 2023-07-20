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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Нам не нужна Россия»: глава МИД Украины заявил о готовности к «любым рискам» для возобновления поставок зерна
Кто-нибудь, объясните министру, что он заблуждается.

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Непродление «зерновой сделки» со стороны России с последующим нанесением ударов по портовой инфраструктуре Украины — это не только политическое действие, призванное продемонстрировать, что без участия РФ в мире ни одно серьёзное решение приниматься не может, но ещё и экономическое: экспорт зерна приносил в казну Украины примерно по полмиллиарда тратившихся отнюдь не на мирные цели долларов ежемесячно, и теперь этого притока валюты в страну, которая и так уже полностью на системе западного искусственного жизнеобеспечения, не будет. Естественно, в Киеве всё произошедшее восприняли крайне болезненно, и своим мнением на этот счёт в интервью TIME поделился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По словам Кулебы, Украина готова к «любым рискам» для того, чтобы возобновить морские перевозки украинского зерна, попутно продемонстрировав «миру» сообщение о том, что «нам не нужна Россия».

Журналисты TIME, естественно, подхватили этот тезис, добавив, что заявление главы украинского МИД нацелено на то, чтобы проверить Москву на блеф. Напомним, что с сегодняшнего дня все корабли, которые следуют к украинским портам, расцениваются вооружёнными силами России как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Со всеми вытекающими из этого последствиями. Конечно, топить гражданские суда, которые рискнут взять Россию «на понт», вряд ли станут, но и перевозчики отправлять свои корабли в опасные районы Чёрного моря также не собираются. О том, что страховые компании отказываются страховать следующие в украинские порты корабли, уже сообщали даже западные СМИ.

Что до заявления Кулебы, то характеризовать его следует исключительно как грозный комментарий, призванный удовлетворить запрос внутренней взвинченной на теме конфронтации с РФ украинской аудитории. Как бы Кулеба не красовался, но на деле без гарантий от России ничего из украинских портов вывозиться не будет.

#россия #украина #политика #экономика #психиатрия #зерновая сделка
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