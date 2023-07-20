Думать и исполнять российские требования надо было. Обсуждать уже поздно.

Не имея, по всей видимости, других, более важных дел, например, о продавливании мирных переговоров по Украине на любых условиях, Совет Безопасности ООН завтра, 21 июля, соберётся, чтобы обсудить «последствия» от окончания «зерновой сделки». Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в британском представительстве при ООН.

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Как гласит имеющаяся информация, Совбез ООН обсудит «гуманитарные последствия» того, что британское постпредство называет «прекращением» со стороны РФ черноморской зерновой инициативы.

Важно помнить, что Россия прошлым летом согласилась на «зерновую сделку» только при условии выполнения целого ряда своих требований, в своей сути означающих ослабление незаконного санкционного давления со стороны ЕС. Российские требования не выполнялись, но Москва из политических соображений неоднократно продлевала своё участие в «зерновой сделке». Теперь терпение России лопнуло, и возвращение к процессу вывоза украинского зерна по морю будет возможно только в случае полного выполнения российских требований.

Тем временем ВС РФ планомерно уничтожают портовую инфраструктуру Одессы и Николаева, без лишних намёков демонстрируя, что «зерновой сделке» пришёл конец, и реализовать её в обход России не получится: гарантии её безопасности предоставлять некому.