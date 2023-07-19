Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин уточнил, при каких условиях РФ будет готова рассмотреть вопрос возвращения к «зерновой сделке»
Условия заведомо невыполнимы с нынешними западными «элитами», так что «зерновая сделка» — всё.

реклама

Хотя за пару дней до окончания так называемой зерновой сделки президент России Владимир Путин и уточнял, что Москва готова рассмотреть вопрос возвращения к участию в ней в случае полного и безоговорочного выполнения своих требований (сначала их выполнение — потом уже рассмотрение вопроса о возвращении в «сделку»), но, по всей видимости, многие и внутри России, и за её пределами этих комментариев не слышали. Или сделали вид, что не слышали. Ну, Путину повторить несложно.

реклама

По словам главы государства, для дальнейшего возможного участия России в «зерновой сделке» коллективному Западу необходимо немедленно переподключить «Россельхозбанк» к SWIFT, снять ограничения на доступ российских перевозящих продукты питания и удобрения судов в европейские порты, наладить поставки запчастей к сельхозтехнике и многое другое.

nullВажно понимать, что в нынешних реалиях, в которых находится коллективный Запад с его, с позволения сказать, политиками, выполнение этих требований видится невозможным: слишком сильно США и ЕС загнали себя в ловушку антироссийской пропаганды и фантазий, и очевидно, что без смены тамошних политических классов о восстановлении отношений с Россией и речи идти не может. Кроме того, не забываем и о том, что ВС РФ уже на протяжении двух ночей активно «выносят» портовую инфраструктуру Украины, тем самым отчётливо демонстрируя окончание каких бы то ни было зерновых сделок с её участием.

#россия #политика #зерновая сделка
рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
13600K за 30 тр в Регарде
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

В США заявили, что будут содействовать поставкам украинского зерна на мировые рынки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Если F-16 с HARM попытаются атаковать российские С-400, потери ВСУ будут высоки – западные эксперты
1
Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
24
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
11
13 лучших связок процессоров и видеокарт для игровых компьютеров летом 2023 года
14
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
9
"Небесный капитан и мир будущего": стильный фантастический фильм, не снискавший популярности
1
Собираю эконом-ПК "Бабушка-Жара" на основе АМ4 для любителя Ведьмака и Киберпанка
7
Простая физика - спасаемся от летнего зноя без кондиционера
13
Американский самолет-шпион MC-12 попал в струю высокой турбулентности из-за действий Су-35 в Сирии
5
Почему гиперзвуковой "Кинжал" в НАТО боятся больше, чем применения ядерного оружия
8

Сейчас обсуждают

УдалЁн
22:39
Нет к счастью
По мнению основателя TSMC, глобализация в полупроводниковой отрасли миновала свой пик в прошлом десятилетии
Эдуард Петров
22:38
Zelot, перелогинься
13 лучших связок процессоров и видеокарт для игровых компьютеров летом 2023 года
Леонид Кримовский
22:35
Кремлевские усы сказали? Живут люди и не парятся.
NVIDIA выпускает исправление прошивки для проблемы с черным экраном
FobOrgan
22:30
Это каких ещё моих друзей? Вы понимаете, что за малейшее отклонение от возгласов "Путин, ура, за победу" записывать людей в пятую колонну глупо? Понятно, что ура-патриотом-шапкозакидателем быть просто...
На Украине заявили об уничтожении 60 тысяч тонн зерна и огромных повреждениях портовой инфраструктуры в результате российских ракетных ударов
Дядя Z
22:24
тут уже не о сделке речь пошла под ночь
Путин уточнил, при каких условиях РФ будет готова рассмотреть вопрос возвращения к «зерновой сделке»
Eppius
22:22
Значит сделка ушла в историю. Они на эти условия никогда не пойдут.
Путин уточнил, при каких условиях РФ будет готова рассмотреть вопрос возвращения к «зерновой сделке»
DonCarleone
22:18
Просто так уйти в отставку? По-моему на эшафот ему только дорога...
Генерал ВСУ Кривонос: после потерь ВСУ в сотни тысяч Зеленский должен уйти в отставку
Дядя Z
22:16
увидишь.А после всю 5-ую колонну тряхнут,потипу твоих друзей.Посади такого управлять страной и он развалит её вмиг своими действиями
На Украине заявили об уничтожении 60 тысяч тонн зерна и огромных повреждениях портовой инфраструктуры в результате российских ракетных ударов
Евгений Сом
22:14
Нубасик ты был слит тут со своими фейками. Ради интереса можете почитать насколько он тупой ))))))))) https://overclockers.ru/blog/id_1/show/99596/asus-geforce-rtx-4060-ti-rog-strix-oc-edition-16-gba...
В тесте MSI вариант GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ оказался медленнее 8-гигового
Евгений Сом
22:09
Все нубасик ты был слит, провели тестирование 4060 ti с 16 гигами. И разницы с 8 гиговой версией толком и нет. Тем более отрыва в куберпанке или хордварсе как в фейковом видосе. Так что ты оказался ба...
Samsung сохраняет шансы стать контрактным производителем чипов Tesla для автопилота пятого поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем