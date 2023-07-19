Условия заведомо невыполнимы с нынешними западными «элитами», так что «зерновая сделка» — всё.

Хотя за пару дней до окончания так называемой зерновой сделки президент России Владимир Путин и уточнял, что Москва готова рассмотреть вопрос возвращения к участию в ней в случае полного и безоговорочного выполнения своих требований (сначала их выполнение — потом уже рассмотрение вопроса о возвращении в «сделку»), но, по всей видимости, многие и внутри России, и за её пределами этих комментариев не слышали. Или сделали вид, что не слышали. Ну, Путину повторить несложно.

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По словам главы государства, для дальнейшего возможного участия России в «зерновой сделке» коллективному Западу необходимо немедленно переподключить «Россельхозбанк» к SWIFT, снять ограничения на доступ российских перевозящих продукты питания и удобрения судов в европейские порты, наладить поставки запчастей к сельхозтехнике и многое другое.

nullВажно понимать, что в нынешних реалиях, в которых находится коллективный Запад с его, с позволения сказать, политиками, выполнение этих требований видится невозможным: слишком сильно США и ЕС загнали себя в ловушку антироссийской пропаганды и фантазий, и очевидно, что без смены тамошних политических классов о восстановлении отношений с Россией и речи идти не может. Кроме того, не забываем и о том, что ВС РФ уже на протяжении двух ночей активно «выносят» портовую инфраструктуру Украины, тем самым отчётливо демонстрируя окончание каких бы то ни было зерновых сделок с её участием.