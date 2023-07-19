А дизельный двигатель — уже в следующем.

Внедорожник УАЗ «Патриот» получит автоматическую коробку передач — об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя. АКПП начнут ставить, как предполагается, на автомобили с бензиновым двигателем с 2025 года. Это уточнение было сделано неспроста, поскольку появление «Патриотов» с дизельным двигателем появится на рынке России в следующем 2024 году.

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По дизелю нужно сделать уточнение. Речь идёт о двухлитровом силовом агрегате, которым сейчас комплектуются коммерческие грузовики Sollers Argo. Сам мотор — это китайский JAC HFC4DB2-1D мощностью 130 л.с. и 285 Нм крутящего момента. Вместе с дизельным мотором УАЗы также получат шестиступенчатую механическую коробку передач, испытания таких автомобилей уже идут полным ходом.

Сама компания Sollers, которой принадлежит и УАЗ, получила льготный заём в размере 1,7 млрд руб. Производство силовых агрегатов налажено на заводе ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. По планам должна быть локализована целая линейка дизельных двигателей объёмом от 2 до 2,7 л. Общая сумма инвестиций в проект составит 2,2 млрд руб.

nullРоссийские СМИ также пишут, что со следующего месяца УАЗ должен начать производство внедорожников «Патриот» с улучшенной задней подвеской. Компания улучшила конструкцию шасси и повысила общую надёжность модели.