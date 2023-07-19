По-видимому, первая армия мира в фантазиях Пригожина — это «вагнеровцы».

Эпопея по передислокации тех бойцов ЧВК «Вагнер», которые сохранили верность не государству, а конкретному человеку, в Беларусь, подходит к своему логическому завершению: сегодня в аффилированных с группой «Вагнер» Telegram-каналах стали появляться видеоролики, на которых отчётливо заметен силуэт основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, приветствующего бойцов на новой территории и «толкающего» перед ними напутственную речь.

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В этой речи помимо всего прочего, на чём заострять внимание нет смысла, прозвучал любопытный тезис о том, что ЧВК «Вагнер» доведут белорусскую армию до статуса второй армии в мире. Тем самым Пригожин подтвердил, что в Беларуси бойцы «Вагнера» в первую очередь будут заниматься инструкторской деятельностью.

Затем Пригожин заявил, что впоследствии бойцы отправятся в Африку, а затем, может быть, снова примут участие в СВО, «в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт».

Согласно комментариям многих военных корреспондентов и экспертов, с тактикой, которая применялась ЧВК «Вагнер» в ходе СВО, военные знакомы, и масштабировать её до регулярных вооружённых сил ни в коем случае нельзя. Поэтому ценность бойцов «Вагнера» как инструкторов для ВС РБ вызывает справедливые вопросы и подозрения в том, что мы имеем дело с прикрытием для некоего важного дела, раскрывать которое пока преждевременно.

nullНапомним, передислокация ЧВК «Вагнер» в Беларусь стала следствием затеянной командованием группы попытки вооружённого мятежа. Часть «вагнеровцев» перешла на службу в регулярные силовые ведомства, при этом переданная «Вагнерам» тяжёлая техника была возвращена обратно в ведение МО РФ.