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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ЮАР заявили, что Россию на саммите БРИКС в Йоханнесбурге будет представлять Лавров
Поздравим с этим дружно «политиков» ЮАР.

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В конце августа в Южно-Африканской Республике (ЮАР) в городе Йоханнесбург пройдёт саммит стран группы БРИКС, на которую сейчас возлагают большие надежды адепты перехода мира к многополярному порядку как к естественной форме существования государств, которой они придерживались на протяжении большей части истории человечества. Вот только Россию, судя по заявлению офиса президента ЮАР, на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Как гласит заявление, данное решение принято по взаимному согласию. Хотя в детали официальные лица не вдаются, но очевидно, что связано это с абсурдным по своей сути принятым этой весной решением Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест Владимира Путина. Россия юрисдикцию МУС не признаёт, как и огромная часть имеющих в этом мире значение государств, а вот ЮАР — признаёт.

И хотя Путину в рамках саммита гарантировался бы иммунитет, а сам глава Южно-Африканской Республики совершенно справедливо отмечал, что арест президента России был бы равносилен объявлению РФ войны, заниматься провокациями и подставлять государство (ЮАР) с частично несуверенной позицией сейчас явно не время. В целом же данное решение должно вызвать массу вопросов касательно ЮАР и её готовности к переходу в новый мировой порядок. И ситуация, при которой вместо главы государства страну будет представлять министр, явно пойдёт не на пользу имиджу руководства африканской республики.

nullСаммит БРИКС пройдёт 22—24 августа. Предполагается, что в его рамках в состав группы будут приняты новые члены, а также будет подробнее оговорен вопрос создания резервной валюты данного экономического объединения.

#россия #политика #брикс #юар
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