Ну, раз в Госдепе сказали...

Всякий раз, когда Украина позволяет себе из ряда вон выходящую выходку, её кураторы из-за океана торопятся заявить о своей непричастности к действиям протеже. Вот и сегодня, спустя почти двое суток после террористического акта на Крымском мосту, в результате которого дорожное полотно получило значительные повреждения и потребует длительного и дорогостоящего ремонта, из Вашингтона прозвучали заявления о том, что комментарии о причастности США к произошедшему не соответствуют действительности.

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По крайней мере, именно так, отвечая на соответствующий вопрос, выразился официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.

Отметим, что в результате теракта на Крымском мосту произошло не только повреждение дорожного полотна, но и пострадали гражданские: двое взрослых погибли, а их 14-летняя дочь в тяжёлом состоянии находится в больнице.

nullК сожалению, или к счастью, мы не рыбки, и помним, что Виктория Нуланд не раз заявляла о том, что нанесение Украиной ударов по объектам в Крыму является обоснованным. А нежелание препятствовать совершению преступления, по сути, равносильно соучастию в оном.