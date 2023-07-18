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«Почта России» подсчитала, что поступления планируемого к вводу инфраструктурного платежа от маркетплейсов в её пользу могут составлять около 24-25 млрд руб. в год. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление главы почтового оператора Михаила Волкова.
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Напомним, весной текущего года появилась информация о том, что для поддержки убыточных отделений «Почты России» могут начать взымать 0,5 % квартального оборота в качестве так называемого инфраструктурного платежа. Параллельно с этим за самой организацией могут закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции.
Также на заседании комитета Российской Федерации по экономической политике господин Волков сообщил, что все необходимые расчёты уже представили Минфину и в Минэк. Есть информация, что затраты «Почты России» на оказание социально значимых услуг в сёлах составляют 36 млрд. рублей. Поэтому инфраструктурный платёж полностью не покроет эти затраты.
В отчёте Михаила Волкова отдельно прописано, что если инфраструктурный платёж будет одобрен, то этот механизм должен начать свою работу не раньше второй половины 2024 года. При этом глава «Почты России» назвал размер платежа в 0,5% «оптимальным», поскольку он должен позволить решать задачи почтового оператора, при этом не став серьёзным обременением для маркетплейсов и других участников рынка электронной коммерции.