реклама
Россия всё ещё готова бесплатно поставлять зерно нуждающимся странам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя остановку Москвой участия в так называемой зерновой сделке. Как отметил Песков, в рамках «зерновой сделки», целью которой, вообще-то, был вывоз украинского зерна в пользу беднейших государств Африки, на самом деле зерно вывозилось в основном во вполне благополучные государства коллективного Запада. Непосредственно до адресатов доходили лишь единицы процентов от всех поставок украинского зерна в рамках «зерновой сделки».
реклама
На фоне всего этого Россия готова «заместить» поставки украинского зерна и бесплатно отправлять его нуждающимся странам.
Необходимо понимать, что хоть на бумаге подобные заявления звучат нелепо, но на деле такие решения обеспечивают России влияние на африканском континенте. В целом обществу пора взрослеть и начинать смотреть на геополитику шире.
Что до «зерновой сделки», то с сегодняшнего дня она окончена: Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в Чёрном море, вернула его северо-западной акватории статус временно опасного района и сворачивает работа Совместного координационного центра в Стамбуле.