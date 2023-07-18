Опять начинается.

Россия всё ещё готова бесплатно поставлять зерно нуждающимся странам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя остановку Москвой участия в так называемой зерновой сделке. Как отметил Песков, в рамках «зерновой сделки», целью которой, вообще-то, был вывоз украинского зерна в пользу беднейших государств Африки, на самом деле зерно вывозилось в основном во вполне благополучные государства коллективного Запада. Непосредственно до адресатов доходили лишь единицы процентов от всех поставок украинского зерна в рамках «зерновой сделки».

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На фоне всего этого Россия готова «заместить» поставки украинского зерна и бесплатно отправлять его нуждающимся странам.

Необходимо понимать, что хоть на бумаге подобные заявления звучат нелепо, но на деле такие решения обеспечивают России влияние на африканском континенте. В целом обществу пора взрослеть и начинать смотреть на геополитику шире.

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Что до «зерновой сделки», то с сегодняшнего дня она окончена: Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в Чёрном море, вернула его северо-западной акватории статус временно опасного района и сворачивает работа Совместного координационного центра в Стамбуле.