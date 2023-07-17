Паркоматы используются менее 1 % водителей.

В Москве будет убрано 590 паркоматов, их планируют демонтировать совместно с бетонным основанием, поэтому асфальт или плитка на их месте будут восстановлены. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на соответствующий тендер на 11,7 млн рублей от московской «Дирекции транспортных закупок». Сбор заявок закончится 14 июля.

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В пресс-службе «Администратора парковочного пространства» (АМПП) поспешили сообщить, что в городе оставят только 80 самых востребованных паркоматов у медучреждений, вокзалов и торговых центров. А вот остальные уберут в течение ближайших 30 дней после подписания контракта по итогам тендера. Случиться это должно до конца текущего лета.

Здесь стоит напомнить, что первые паркоматы появились в Москве в 2012 году, когда в Москве начали разворачивать зоны платной парковки. На тот момент в ход шли две модели — Parkeon и Cake. Журналисты уже успели подсчитать по данным соответствующих госзакупок, что с 2014 года мэрия заключила контрактов более чем на 1,7 млрд рублей по установке и обслуживанию паркоматов.

В упомянутой выше АМПП уточнили, что на сегодняшний день паркоматы используются менее 1% водителей. «Многими паркоматами с начала года ни разу не пользовались, — рассказали в учреждении. — С развитием современных способов оплаты паркоматы перестали быть популярны. 95% водителей выбирают для оплаты приложение „Парковки России“. Есть и другие способы — SMS, сайт, голосовая оплата, сервисы партнёров».

Про будущее демонтированных терминалов тоже появилась кое-какая информация. Вполне возможно, что их московские власти передадут в регионы, которые только начали развивать платные парковки. А пока их хранение обеспечат на одной из площадок «Мосгортранса» в Красногорске.

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Специалист дирекции по организации дорожного движения Санкт‑Петербурга Дмитрий Попов уточнил, что интерфейс паркоматов не очень удобен, кроме того, они часто становятся жертвами вандалов. «Поддержание этих устройств в работоспособном состоянии — достаточно дорогая история, — подчеркнул он. — Так что думаю, что Санкт‑Петербург скоро присоединится к Москве: число паркоматов тоже будет уменьшаться».