Есть запрос, есть предложение.

Истребитель Су-75, который в народе справедливо прозвали «младшим братом» многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57, пока ещё не был показан в реальных лётных образцах, но планы на него выстроены серьёзные. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на появившуюся в их распоряжении откуда-то серию патентов, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) работает над тремя модификациями героя данного материала. В патентах, зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности, указаны одноместная, двухместная (инструкторская?) и беспилотная вариации Су-75.

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Напомним, что Су-75 представляет собой однодвигательный малозаметный истребитель, проект которого был впервые продемонстрирован в рамках авиасалона МАКС-2021 в России и авиасалона Dubai Airshow 2021 в Объединённых Арабских Эмиратах.

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Замысел создания Су-75 прост: это более доступная и массовая версия Су-57. Естественно, со своими компромиссами в виде меньшей отказоустойчивости по причине наличия только одного двигателя, а также меньшей массы полезной нагрузки.