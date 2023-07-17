Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Перспективный истребитель пятого поколения Су-75 будет выпускаться в трёх модификациях
Есть запрос, есть предложение.

реклама

Истребитель Су-75, который в народе справедливо прозвали «младшим братом» многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57, пока ещё не был показан в реальных лётных образцах, но планы на него выстроены серьёзные. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на появившуюся в их распоряжении откуда-то серию патентов, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) работает над тремя модификациями героя данного материала. В патентах, зарегистрированных Федеральной службой по интеллектуальной собственности, указаны одноместная, двухместная (инструкторская?) и беспилотная вариации Су-75.

реклама

Напомним, что Су-75 представляет собой однодвигательный малозаметный истребитель, проект которого был впервые продемонстрирован в рамках авиасалона МАКС-2021 в России и авиасалона Dubai Airshow 2021 в Объединённых Арабских Эмиратах.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Замысел создания Су-75 прост: это более доступная и массовая версия Су-57. Естественно, со своими компромиссами в виде меньшей отказоустойчивости по причине наличия только одного двигателя, а также меньшей массы полезной нагрузки.

#россия #истребители #промышленность #су-75
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российским чиновникам будет запрещено использовать устройства Apple для служебных целей
В результате удара по Крымскому мосту серьёзно повреждено дорожное полотно
В Кремле заявили об остановке Россией «зерновой сделки»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
42
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
95
Мои впечатления от дебатов Стаса Васильева и Максима Каца на Соловьёв Live
59
Собираем антикризисный игровой ПК для экономных геймеров всего за 60 000р для 1080р@60 fps
16
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
24
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 4
8
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
14
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Что такое обработка с ЧПУ и как она работает - просто о сложном
15
Учёные исследовали тайну нейтронных звёзд с помощью необычного земного аналога
2

Сейчас обсуждают

Игорь Гурьянов
13:30
К примеру вот у меня хоть и не Nvodia, а rx6600xt asrock. И тоже есть глюк с DP. Подключено 2 монитора оба samsung с выходами VGA 1920х1080 и 1680х1050 подключены через переходники. И вот глюк заключа...
Новое обновление прошивки для ряда видеокарт NVIDIA решает проблемы с DisplayPort
Вежливый L_E_O P A R_D
13:30
В результате удара по Крымскому мосту серьёзно повреждено дорожное полотно
Вежливый L_E_O P A R_D
13:26
Гиркин: Нас всех ждет Гаага Армия перестала быть лояльной Путину. «Меня пугает вероятность того, что враг все-таки сможет прорвать наш фронт до конца августа, не исчерпав свои силы, в ситуации, когд...
Арестович заявил, что Украине придется отдать РФ пятую часть, чтобы вступить в НАТО
Mur
13:26
Террористическое государство Украина должно исчезнуть с карты мира.
В результате удара по Крымскому мосту серьёзно повреждено дорожное полотно
Mur
13:26
Путин сказал, что им надо работать.
В результате удара по Крымскому мосту серьёзно повреждено дорожное полотно
Mur
13:24
Пусть остается без зерна. Не надо ничего продлевать, никто условия России никогда не выполнит.
В Кремле заявили об остановке Россией «зерновой сделки»
FelsheR-BAN100901
13:24
Ты тварь бандеровская и за щеку взять можешь "и радоваться".
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
Victor Konovalov
13:24
Если мы хищники, то почему не питаемся исключительно мясом? Почему наш рацион состоит в основном из не мясной пищи? Люди говорят всякую чушь не думая. Меня это ДОСТАЛО УЖЕ!!!
Как употребление домашнего молока может сильно навредить вашему здоровью
Вежливый L_E_O P A R_D
13:24
Крымский мост получил повреждения дорожного полотна, базовые конструкции сооружения не пострадали
Игорь Гурьянов
13:23
Все дело в матенинка, как они "общаются" с вмдеокартой при опросе устройств, за 5 лет выпущено несколько поколений новых материнок, и видать биосы видеокарты и материнки не всегда дружат.
Новое обновление прошивки для ряда видеокарт NVIDIA решает проблемы с DisplayPort
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем