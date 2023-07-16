Под новый вариант создана специальная пусковая установка, а сам дрон может применяться в составе «роя».

Как мы уже отметили в предыдущем материале, основанном на репортаже программы «Вести недели» касательно производства одного из ключевых вооружений в рамках СВО — дронов-камикадзе «Ланцет», выпуск данных барражирующих боеприпасов увеличился в пятьдесят раз. Но на этом производитель не ограничивается: помимо выпуска «маленьких» и «больших» («Изделие 51» и «Изделие 52» соответственно) дронов-камикадзе «Ланцет», компания ZALA Aero, входящая в состав концерна «Калашников», также начала активно производить и следующее поколение «Ланцета» — «Изделие 53».

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На сегодняшний день данное оружие целиком ещё даже не показывают, однако основной замысел «Изделия 53» известен: это нанесение группового удара в составе своеобразного «роя». Под новый «Ланцет» разработана специальная пусковая установка, а сам дрон полностью защищён от средств противодействия. В детали главный конструктор ZALA Aero Александр Захаров вдаваться не стал, но заявил, что с «Изделием 53» будет «практически невозможно сражаться».

По замыслу конструкторов, новая версия «Ланцета» проектируется под так называемую концепцию сетецентрической войны, подразумевающей управление объединённым «роем» дронов-камикадзе с помощью нейросети с последующим обнаружением и выбором целей каждым из членов этого «роя».

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На «Ланцетах» предыдущего поколения эта система уже отработана, и, по словам Захарова, в боевых условиях «Ланцеты» уже применялись в полностью автоматическом режиме — без участия человека. Оператор дронов лишь даёт команду, какие цели искать и поражать, и дальше система сама выполняет все требуемые действия.