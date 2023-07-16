Ни дня без работы «Аллигаторов».

Итогом подавления работы украинской ПВО вкупе с продолжающимся уже 42-й день «контрнаступлением» ВСУ стали ежедневные публикации со стороны Минобороны России кадры работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» по бронетехнике противника. Сегодня российское оборонное ведомство выложило в своём Telegram-канале очередной такой видеоролик, заснятый непосредственно аппаратурой «Аллигатора».

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Целью управляемой ракеты стала боевая бронемашина, которая затаилась в лесополосе на Южно-Донецком направлении в ожидании команды к началу боевых действий. Естественно, шансов у данного вида техники после попадания авиационной противотанковой ракетой нет никаких.

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Стоит помнить, что украинское наступление ведётся в условиях полного превосходства ВС РФ на линии боевого соприкосновения по всем ключевым параметрам: по количеству и качеству артиллерии, по количеству боеприпасов, по тотальному господству в воздухе, в реалиях подавленной противовоздушной обороны оппонента, а также в условиях фортификаций, которые даже в предвзятой западной прессе называют самыми масштабными со времён Второй мировой. Исход наступления был понятен ещё до его начала, но радоваться пока рано: ликвидированы далеко не все резервы, и в целом, по различным прогнозам, «наступ» будет продолжаться как минимум до конца лета.