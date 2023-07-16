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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Видео: вертолёт Ка-52 уничтожает бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении
Ни дня без работы «Аллигаторов».

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Итогом подавления работы украинской ПВО вкупе с продолжающимся уже 42-й день «контрнаступлением» ВСУ стали ежедневные публикации со стороны Минобороны России кадры работы экипажей разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» по бронетехнике противника. Сегодня российское оборонное ведомство выложило в своём Telegram-канале очередной такой видеоролик, заснятый непосредственно аппаратурой «Аллигатора».

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Целью управляемой ракеты стала боевая бронемашина, которая затаилась в лесополосе на Южно-Донецком направлении в ожидании команды к началу боевых действий. Естественно, шансов у данного вида техники после попадания авиационной противотанковой ракетой нет никаких.

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Стоит помнить, что украинское наступление ведётся в условиях полного превосходства ВС РФ на линии боевого соприкосновения по всем ключевым параметрам: по количеству и качеству артиллерии, по количеству боеприпасов, по тотальному господству в воздухе, в реалиях подавленной противовоздушной обороны оппонента, а также в условиях фортификаций, которые даже в предвзятой западной прессе называют самыми масштабными со времён Второй мировой. Исход наступления был понятен ещё до его начала, но радоваться пока рано: ликвидированы далеко не все резервы, и в целом, по различным прогнозам, «наступ» будет продолжаться как минимум до конца лета.

#россия #украина #боевые действия #авиация #военная авиация #ка-52 #ка-52 "аллигатор"
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FelsheR-BAN100901
16:57
Поскольку ты на сайте для вранья и унижения России, то все что ты говоришь - ложь. Значит твоя аватарка говорит что ты пидар. Спасибо иди нахуй, и больше не возвращайся! Вам дебилам по 2 раза вечно по...
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Да у вас там еще пол года лето будет - нарастёт! Это у нас в Сибири лето не успеешь поссать сходить, а оно кончилось.)
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Китя.
16:48
7900хтх и стоит 100р. а 4090 150р еще бы 4090 была бы хуже дороже. и кому бы она бы нужна была бы. только тебе наверно :-))
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
Евгений Сом
16:45
Походу ты баран реальный. То что ты привел нубик так это пиковое потребление при котором и фпс у 4090 будет куда больше. Если ты не знал нубасик то чем больше кадров обрабатывает видюха тем выше TDP. ...
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Shatun29
16:45
Не готовы были к операциям в этом районе в то время вот и всё, раз начали по острову работать значит что-то поменялось и возможны варианты.
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FelsheR-BAN100901
16:44
Ты нашел у кого спрашивать, этот гомосек бандеровкий кроме того что у него доисторическая вега - больше ничего в компах не знает. Петушок врет и сливается постоянно.))
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Дядя Z
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Тоже гугл в помочь быстрый ответ.
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Shatun29
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Евгений Сом
16:39
Я по потреблению скинул картинку или ты слепой и совсем дурачок? С генератором кадров при равном фпс потребление естественно будет еще ниже и заметно ниже.
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