Связано ли это с расследованием Минюста США? Конечно, да.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вынуждена была сократить значительную часть своего персонала в связи с федеральными расследованиями со стороны регулирующих органов в США и не только. Эксперты считают, что такие шаги могут существенным образом сократить весь бизнес биржи.

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Инсайдер, располагающий достоверными сведениями о «внутренней кухне» Binance, утверждает, что за последние недели в компании было уволено более 1000 человек. Больше всего увольнений случилось за прошедшие семь дней, служба поддержки пострадала больше всего. Инсайдер уверен, что в результате проходящих процессов Binance может потерять свыше трети своего персонала. Журналисты утверждают, что до начала увольнений штат криптовалютной биржи насчитывал около 8000 человек.

В последние месяцы бизнес Binance испытывает серьёзные трудности из-за преследования со стороны американских регуляторов. Последние, как известно, планируют взять под контроль криптовалютную отрасль, которая долгое время не контролировалась должным образом.

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За последнее время Binance покинуло большое количество топ-менеджеров и квалифицированного персонала, включая юрисконсульта, директора по стратегии и руководителя отдела расследований. Биржа также решила ликвидировать своё физическое присутствие в США.