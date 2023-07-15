Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
За последнее время биржа Binance уволила свыше 1000 человек
Связано ли это с расследованием Минюста США? Конечно, да.

реклама

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вынуждена была сократить значительную часть своего персонала в связи с федеральными расследованиями со стороны регулирующих органов в США и не только. Эксперты считают, что такие шаги могут существенным образом сократить весь бизнес биржи.

реклама

Инсайдер, располагающий достоверными сведениями о «внутренней кухне» Binance, утверждает, что за последние недели в компании было уволено более 1000 человек. Больше всего увольнений случилось за прошедшие семь дней, служба поддержки пострадала больше всего. Инсайдер уверен, что в результате проходящих процессов Binance может потерять свыше трети своего персонала. Журналисты утверждают, что до начала увольнений штат криптовалютной биржи насчитывал около 8000 человек.

В последние месяцы бизнес Binance испытывает серьёзные трудности из-за преследования со стороны американских регуляторов. Последние, как известно, планируют взять под контроль криптовалютную отрасль, которая долгое время не контролировалась должным образом.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

За последнее время Binance покинуло большое количество топ-менеджеров и квалифицированного персонала, включая юрисконсульта, директора по стратегии и руководителя отдела расследований. Биржа также решила ликвидировать своё физическое присутствие в США.

#криптовалюты #binance
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Amazon опубликовала открытую криптографическую библиотеку для языка Rust
Криптовалютная биржа Binance вернула возможность пополнять депозиты с помощью российских банковских карт
Блокчейн-система Binance объявила об открытии регионального хаба в Грузии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Смотрим, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер — лидер рейтинга Steam в 2023 году
22
Собрал компьютер для любимой тёщи за 100$ на базе брендового ПК
79
Как ещё невышедший фильм "Барби" вызвал международную напряженность
2
Подводим итоги 40 дней наступательной операции ВСУ – почему контрнаступление провалилось
32
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
87
"Крик 6": очередной кинопродукт Голливуда
1
SophiApp (Скрипт Sophia) легкая настройка Windows 10 и 11
6
Как употребление домашнего молока может сильно навредить вашему здоровью
27
Насколько опасно доверять пропаганде
57
На Ютубе появился геймплейный трейлер роглайк-боевика Kiborg от Sobaka Studio
2

Сейчас обсуждают

Вячеслав Ермолаев
20:59
В том, что козёл. Не будь идиотом. Он бизнесмен и знает как надо решать вопросы тихо и мирно. Но это его не устраивало и для идиотов он он устроил истерику на фоне убитых боевых товарищей. Меч это воз...
Сладков показал просроченные боеприпасы со складов ЧВК «Вагнер», которые Пригожин вернул МО РФ
Bernigan
20:58
Смотрел тесты на ютубе, в большинстве игра Радеон 7 даже отстаёт от 1080 Ти
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
Bernigan
20:55
4080 не урезана, она же быстрее 3080? Быстрее, и прямо круто так быстрее https://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-RTX-3080-vs-Nvidia-RTX-4080/4080vs4138 . В Нвидиа просто осознали ошибку с 3090 ...
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
Александр Смирнов
20:52
это значит что узкоглазые уже более чем в 6 раз обходят пиндосов в производительности на ватт, молодца
Китайский разработчик графических чипов намерен направить главное оружие NVIDIA против неё самой
Эдуард Орлов
20:50
Дак, как видите - уже)
Китайский производитель матплат Erying выложил на cвоем сайте BIOS, созданный русским блогером
Eppius
20:46
Ну так блин,если такая эффективная система поражения то копировать ее нужно немедленно.
Бойцы ВС РФ захватили планшет ВСУ с "Крапивой" и возможностью ведения сетецентрического боя
Eppius
20:42
Да хоть всех. Нам нас....ть
За последнее время биржа Binance уволила свыше 1000 человек
Евгений Сом
20:33
Вот тут прикольный ролик по нвидиа https://www.youtube.com/watch?v=U7rTc7n9yCE а также насчет 1060 (правда 6гиговой) и почему мы больше такого не увидим.
GeForce GTX 1060 3 GB протестировали в последних тяжелых играх — тянет все, несмотря на объем памяти
Дмитрий
20:25
Зачем перевыпускать 6800 и 6900 под новым названием еще и дороже. и с такой же производительностью
Инсайдер обнародовал возможные спецификации игровых видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT
Дмитрий
20:23
Они там жесть сколько потеряли. тупо едут на утилизацию техники. по другому не назвать
Инсайдер обнародовал возможные спецификации игровых видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем