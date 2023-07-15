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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Видео: Ка-52 «Аллигатор» продолжают охотиться на бронемашины ВСУ
На счету экипажей Ка-52 колоссальное количество ликвидированной техники.

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В условиях отсутствия у ВСУ вменяемой системы противовоздушной обороны, которая была изничтожена и подавлена в ходе многомесячной направленной на это работы со стороны ВС РФ, вертолёты Ка-52 «Аллигатор» превращаются в своеобразного сверххищника, находящегося, если можно так выразиться, на вершине пищевой цепочки. Результаты «охоты» экипажей Ка-52 на бронетехнику ВСУ публикуются практически каждый день, и сегодня не исключение.

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Так, в свежем видео можно увидеть процесс уничтожения бронеавтомобиля с помощью управляемой ракеты класса «воздух-земля». Из видео не вполне понятно, что за бронеавтомобиль уничтожен, и в каком состоянии он вообще находился (был брошен или же просто стоял с неизвестной целью), но в любом случае полное уничтожение техники — это всегда важно, особенно в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, полностью зависящая от военных поставок с Запада.

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Между тем Минобороны рапортует о продолжающемся отражении атак ВСУ на всех актуальных направлениях линии боевого соприкосновения. Украинские войска несут тяжелейшие потери в технике и личном составе, не имеют в процессе атак никаких результатов, кроме отрицательных, но продолжают наступление. Всё это, как цинично бы это ни звучало, играет на руку окопавшимся и укрепившимся ВС РФ.

#россия #украина #боевые действия #авиация #военная авиация #ка-52 #ка-52 "аллигатор" #вертолёты
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