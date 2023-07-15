На счету экипажей Ка-52 колоссальное количество ликвидированной техники.

В условиях отсутствия у ВСУ вменяемой системы противовоздушной обороны, которая была изничтожена и подавлена в ходе многомесячной направленной на это работы со стороны ВС РФ, вертолёты Ка-52 «Аллигатор» превращаются в своеобразного сверххищника, находящегося, если можно так выразиться, на вершине пищевой цепочки. Результаты «охоты» экипажей Ка-52 на бронетехнику ВСУ публикуются практически каждый день, и сегодня не исключение.

реклама

Так, в свежем видео можно увидеть процесс уничтожения бронеавтомобиля с помощью управляемой ракеты класса «воздух-земля». Из видео не вполне понятно, что за бронеавтомобиль уничтожен, и в каком состоянии он вообще находился (был брошен или же просто стоял с неизвестной целью), но в любом случае полное уничтожение техники — это всегда важно, особенно в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, полностью зависящая от военных поставок с Запада.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Между тем Минобороны рапортует о продолжающемся отражении атак ВСУ на всех актуальных направлениях линии боевого соприкосновения. Украинские войска несут тяжелейшие потери в технике и личном составе, не имеют в процессе атак никаких результатов, кроме отрицательных, но продолжают наступление. Всё это, как цинично бы это ни звучало, играет на руку окопавшимся и укрепившимся ВС РФ.