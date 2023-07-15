Господа «хорошие», вас не смущает, что поставки оружия этому процессу отнюдь не способствуют?

Продолжающие жить в своей выдуманной реальности современные европейские политики функционеры не могут и дня прожить без того, чтобы не сказать какую-нибудь оторванную от действительности фразу. Так, например, Германия, которая пусть и по приказу из-за океана, но всё же продолжает оказывать Украине военную «помощь», тем самым затягивая конфликт и отодвигая его мирное урегулирование, параллельно продолжает делать вид, что всячески к этому самому мирному урегулированию стремится. По крайней мере, так считает глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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По словам госпожи Бербок, переговоры о прекращении боевых действий на Украине ведутся ежедневно, и она принимает в них прямое участие. Что до поставок оружия, которые в реалиях нынешней неспособной принимать взвешенные решения украинской власти противоречат логике и здравому смыслу, то таковыми их Бербок не считает. По её мнению, поставки оружия никак не мешают переговорам, и эти процессы «идут одновременно». Видимо, по этой причине вот уже примерно полтора года процесс не приносит никаких результатов, но такую версию Бербок, надо понимать, даже не рассматривала.

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Тем временем Россия уже много раз повторяла, что единственный способ решить данный конфликт мирно — это тут же прекратить поставки военной «помощи» Украине, после чего принять выдвигаемые российской стороной условия. Пока что, по всей видимости, факт поражения в этом прокси-конфликте до Запада ещё не дошёл. Ну, не дошёл сегодня, дойдёт завтра. Трагедия лишь в том, что за этот «пинг» между реальностью и её осознанием в западных столицах расплачивается Украина, за интересы которой эти западные столицы якобы и стоят горой.