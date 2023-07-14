А пальцем о палец для этого ударить не желаете, господа хорошие?

18 июля Черноморской инициативе, которую из политических соображений, подменяя понятия и смыслы, называют «зерновой сделкой», настанет конец: Россия откровенно устала продлевать сделку без выполнения своих требований, и, судя по заявлениям президента Путина, после указанной даты, если страны коллективного Запада не возьмутся за ум и не выполнят взятые на себя обязательства, «лафа» закончится.

реклама

Естественно, в Соединённых Штатах, которые при нынешней администрации уже вряд ли смогут сменить тон комментариев в отношении РФ на адекватный, сразу стали обвинять Москву в «угрозе» срыва сделки. В частности, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что «агрессия» России угрожает не только Украине, но и «развивающимся странам», которые могут не получить необходимое им продовольствие. В связи с этим Блинкен призвал Россию продлить сделку и заявил о том, что США заинтересованы в этом процессе.

Как уже неоднократно отмечалось, страны Запада заинтересованы в этой сделке только на своих условиях, России же такой расклад не интересен: по статистике Москвы, лишь 3 % всего вывозимого с Украины зерна отправляются по назначению — в самые нуждающиеся страны. Остальное зерно оседает в странах Европы, тем самым способствуя удержанию цен на продовольствие от бешеного роста. В этом, собственно, и заключается весь «интерес» США, потому что в противном случае своих «союзников» придётся как-то дотировать.

рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 Вакансия: Автор новостей широкого профиля в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40

Напомним, что в перечень российских условий, входящих в Черноморскую инициативу, входит подключение Россельхозбанка к SWIFT, налаживание поставок запчастей для сельхозтехники, разблокировка европейских портов для российских судов, свободный вывоз российского продовольствия и удобрений, и многое другое. Все эти условия коллективный Запад воспринимает как попытку обойти так называемые санкции. А отказаться от своей бездумной политики в отношении России США и их «союзники» не могут, потому что это будет означать политический суицид.