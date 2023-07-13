Короче говоря, «зерновая сделка» всё.

Так называемая зерновая сделка, официальное название которой, вообще-то, «Черноморская инициатива», является многосторонним договором при участии ООН, в рамках которого обеспечивается не только беспрепятственный вывоз украинского зерна, но и выполнение целого ряда требований российской стороны. Коллективно-западные СМИ об этом «забывают», но стороны взяли на себя обязательство подключить Россельхозбанк обратно к системе SWIFT, решить проблемы с поставками запчастей и сельхозтехники в РФ, разрешить российским судам заходить в порты стран коллективного Запада, и многое другое.

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Обо всех российских пунктах договора было сразу забыто, и вот, когда до окончания последнего продления «зерновой сделки» осталось всего несколько дней, на Западе опять начинают заискивать перед Россией, упрашивая её в очередной раз под честное слово продлить своё участие. Сегодня комментарий на эту тему дал президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, ни один из пунктов договора в отношении российской стороны не выполняется. При этом Путин отмечает, что генсек ООН и непосредственно сотрудники Организации искренне желают сохранить эту сделку и делают всё возможное, чтобы обеспечить выполнение российских требований, но западные страны непреклонны и выполнять российские условия договора отказываются.

В этой связи Путин заявил, что в адрес России постоянно поступают предложения продлить своё участие в сделке, и тогда её требования будут удовлетворены. Президент предложил другой вариант: Россия выходит из сделки, затем условия со стороны Запада выполняются, и после этого Россия возвращается в сделку.

«Нам говорят: «Продлите ещё раз». Но мы можем сделать так: мы продлим ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», — подытожил Путин.

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Так называемая зерновая сделка заканчивается 17 июля. Хотелось бы верить, что слова в итоге не окажутся пустыми словами, поскольку коллективный Запад, вернее, его нынешние «элиты», понимают только язык джунглей.