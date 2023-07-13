Пора дать команду своим протеже в Киеве. Пора, ребята. Ну, серьёзно.

О том, что конфликт между Россией и безмерно обеспечиваемой коллективным Западом Украиной перешёл в стадию конфликта на истощение, эксперты заявляли ещё летом прошлого года. До западных политиков эта реальность стала «доходить» только годом спустя, из-за чего многие стали делать вывод, что текущие боевые действия в разной степени интенсивности будут продолжаться ещё несколько лет.

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Президент США Джо Байден, впрочем, с таким выводом не согласен. Отвечая на вопрос о том, растянется ли конфликт на Украине на долгие годы, Байден заявил, что так не считает. К сожалению, причина, по которой Байден пришёл к такому выводу, опять же полностью оторвана от реальности. По словам Байдена, Россия уже якобы проиграла в этом конфликте, и российское руководство «в какой-то момент решит», что продолжать боевые действия нецелесообразно как с экономической, так и с политической точек зрения.

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В реальности, конечно же, мы наблюдаем классический для нынешних западных политических «элит» принцип проецирования своих методик на других. Кто на самом деле проиграл в этом конфликте, начинают осознавать всё больше людей, и решать, что пора сматывать удочки и искать с Россией компромисс с целью сохранения лица, придётся именно Соединённым Штатам.