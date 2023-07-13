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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Роскосмос» сообщил об успешных испытаниях двигателя РД-191 для современных ракет семейства «Ангара»
В самом деле, пора переходить от советского наследия к современной технике.

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На сегодняшний день российская космическая программа осуществляется в основном за счёт ракет ещё советской разработки — «Союзов» различных версий и модификаций, а также тяжёлых ракет-носителей «Протон». Работа по созданию современных ракет семейства «Ангара» продолжается, и сегодня «Роскосмос» сообщил о проведении успешных испытаний двигателя РД-191, которым будут оснащаться ракеты данного семейства.

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РД-191 представляет собой однокамерный жидкостный ракетный двигатель, работающий на сравнительно экологичном топливе: керосине, сгорающем без остатка в чистом жидком кислороде. Устанавливаться данные двигатели будут как на лёгкие ракеты «Ангара-1.2», так и на тяжёлые «Ангара-А5».

Параллельно ведётся разработка модернизированных двигателей РД-191М для установки на ракеты-носители «Ангара-А5М».

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История двигателя РД-191 насчитывает уже без малого 25 лет: его разработка началась в 1998 году, а первое огневое испытание проведено в 2001 году. Понятно, что в ситуации, в которой тогда находилась Россия, промышленности было не до производства новых двигателей. Сейчас же ситуация кардинально другая, и новые двигатели, по замыслу, будут обеспечивать решение «стратегической задачи по обеспечению гарантированных поставок в долгосрочной перспективе жидкостных ракетных двигателей в интересах государственных заказчиков».

#россия #космос #промышленность #"ангара" #ракеты-носители
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