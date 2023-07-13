В плане современности уступает разве что Су-57, и то, минимально.

За заявлениями о том, что российский оборонно-промышленный комплекс по всем параметрам и по всей номенклатуре нарастил выпуск вооружений в разы, а порой и в десятки, и даже в сотни раз, стоят не только громкие слова, но и регулярно подтверждающиеся действия. Так, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что входящий в состав Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре передал в ведение Минобороны России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.

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Су-35С относится к поколению истребителей «4++», то есть, максимально приближен к пятому поколению, отличаясь от него разве что несоответствием требованиям к малозаметности, что многие эксперты и так считают избыточным требованием в условиях реальных сражений против равных по возможностям — в том числе по возможностям обнаружения — сторон.

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Это вторая за текущий год партия Су-35С, переданная в ведение Минобороны. Первая была передана всего около трёх недель назад. Ранее неоднократно уточнялось, что истребители Су-35С активно применяются в зоне специальной военной операции, где превосходно себя показывают. До этого самолёты данного типа задействовались во время российской военной операции в Сирии. Результаты впечатлили иранское военное руководство, по итогу чего в этом году соответствующие истребители были закуплены иранским государством. Правда, в неизвестном количестве.