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Тема поставок дальнобойных ракет ATACMS не покидает киевское политическое руководство, а также журналистов западных ангажированных изданий, продолжающих формировать у различных видов вооружений образ «чудо-оружия», способного в одиночку решить исход всего конфликта. И вот, вопрос о поставках ATACMS был задан президенту США Джо Байдену по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.
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По словам Байдена, Соединённые Штаты работают над данным вопросом, и отметил, что у Киева уже имеется аналог ракет ATACMS, намекая, по всей видимости, на то, что никаких реальных изменений на поле боя в пользу Украины передача американских ракет в очередной раз не сулит.
ATACMS представляют собой баллистические ракеты большой дальности класса «поверхность—поверхность», способные преодолевать расстояние до трёхсот километров, и устанавливаемые на шасси РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Доставшийся Украине в наследство от СССР/России аналог — оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», которым Киев наносил удары до тех пор, пока пусковые установки и склады с ракетами не были выбиты российской армией. У ВС РФ на вооружении находятся современные оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», способные поражать цели на расстоянии до пятисот километров.