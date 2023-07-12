Что-то комментировать — только портить.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает демонстрировать чудеса фигурного сидения на нескольких стульях сразу. То ли продолжая верить, что всё когда-нибудь вернётся на круги своя, и политика «многовекторности» себя оправдает, то ли поддаваясь на манипуляции коллективного Запада, который прекрасно видит реальность турецкой экономики, испытывающей инфляцию, близкую к гиперинфляции, Эрдоган «вчера» отпускает командиров запрещённой в России террористической организации «Азов», хотя по договору он обязался держать их в Турции до конца конфликта между РФ и Украиной, а «сегодня» вновь рассуждает о возможности стать посредником между Москвой и Киевом.

реклама

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, Эрдоган заявил, что Турция будет рада, если стороны текущего конфликта захотят видеть Анкару в качестве посредника при переговорах.

Трудно сказать, насколько сильно было подорвано доверие Кремля к Эрдогану после его выходки с командирами запрещённого в РФ «Азова», но очевидно, что реальным посредником в случае возобновления переговоров между Россией и Украиной должен быть кто-то другой. Кто-то, кто хотя бы способен держать слово, а не забирать его при первой возможности.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

К слову, в Кремле на прошлой неделе уже заявили, что поведение Эрдогана — это нарушение договорённостей, а это уже серьёзный и тревожный для Турции звоночек касательно дальнейших взаимоотношений с РФ, которые для Анкары гораздо важнее, чем для Москвы.