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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эрдоган заявил о готовности стать посредником в урегулировании российско-украинского конфликта
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает демонстрировать чудеса фигурного сидения на нескольких стульях сразу. То ли продолжая верить, что всё когда-нибудь вернётся на круги своя, и политика «многовекторности» себя оправдает, то ли поддаваясь на манипуляции коллективного Запада, который прекрасно видит реальность турецкой экономики, испытывающей инфляцию, близкую к гиперинфляции, Эрдоган «вчера» отпускает командиров запрещённой в России террористической организации «Азов», хотя по договору он обязался держать их в Турции до конца конфликта между РФ и Украиной, а «сегодня» вновь рассуждает о возможности стать посредником между Москвой и Киевом.

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Выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, Эрдоган заявил, что Турция будет рада, если стороны текущего конфликта захотят видеть Анкару в качестве посредника при переговорах.

Трудно сказать, насколько сильно было подорвано доверие Кремля к Эрдогану после его выходки с командирами запрещённого в РФ «Азова», но очевидно, что реальным посредником в случае возобновления переговоров между Россией и Украиной должен быть кто-то другой. Кто-то, кто хотя бы способен держать слово, а не забирать его при первой возможности.

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К слову, в Кремле на прошлой неделе уже заявили, что поведение Эрдогана — это нарушение договорённостей, а это уже серьёзный и тревожный для Турции звоночек касательно дальнейших взаимоотношений с РФ, которые для Анкары гораздо важнее, чем для Москвы.

#россия #украина #политика #турция
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