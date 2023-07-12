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Если перспектива передачи Украине истребителей F-16 казалась кому-то призрачной, то сегодня этот призрак продолжил материализоваться. Как сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, истребители F-16 будут передаваться Украине европейскими странами, имеющими к ним доступ.
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Как отметил Салливан, президент США Джо Байден принял решение о старте процесса обучения украинских лётчиков управлению F-16. Обучение будет продолжаться «некоторое время», и после его завершения европейские страны, «вероятно», поставят Киеву соответствующую авиационную технику.
Хотя очевидно, что F-16 рано или поздно будут переданы, военные эксперты скептически относятся к этому решению. Во-первых, передать истребители в количестве, которое способно как-то изменить реальность на поле боя, коллективный Запад не в состоянии: это будет просто опасно и может быть воспринято Россией как прямое вступление НАТО в конфликт на стороне Киева. Во-вторых, по техническим характеристикам F-16 примерно соответствуют массово уничтоженным в небе над Украиной советским истребителям МиГ-29 и Су-27. И, наконец, в-третьих, вопросы вызывает размещение данных самолётов: где они будут базироваться, откуда взлетать, и каков, опять же, будет ответ ВС РФ.