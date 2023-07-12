Но начнётся это только после завершения процесса обучения лётчиков. Сейчас этот процесс только начинается.

Если перспектива передачи Украине истребителей F-16 казалась кому-то призрачной, то сегодня этот призрак продолжил материализоваться. Как сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, истребители F-16 будут передаваться Украине европейскими странами, имеющими к ним доступ.

реклама

Как отметил Салливан, президент США Джо Байден принял решение о старте процесса обучения украинских лётчиков управлению F-16. Обучение будет продолжаться «некоторое время», и после его завершения европейские страны, «вероятно», поставят Киеву соответствующую авиационную технику.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Хотя очевидно, что F-16 рано или поздно будут переданы, военные эксперты скептически относятся к этому решению. Во-первых, передать истребители в количестве, которое способно как-то изменить реальность на поле боя, коллективный Запад не в состоянии: это будет просто опасно и может быть воспринято Россией как прямое вступление НАТО в конфликт на стороне Киева. Во-вторых, по техническим характеристикам F-16 примерно соответствуют массово уничтоженным в небе над Украиной советским истребителям МиГ-29 и Су-27. И, наконец, в-третьих, вопросы вызывает размещение данных самолётов: где они будут базироваться, откуда взлетать, и каков, опять же, будет ответ ВС РФ.